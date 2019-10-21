2019-10-21T17:27:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусов приглашают на мероприятия по захоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе

Останки героя и других повстанцев захоронят 22 ноября
Павел МИЦКЕВИЧ
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Останки Калиновского захоронят в Вильнюсе 22 ноября. Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКАОстанки Калиновского захоронят в Вильнюсе 22 ноября. Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКА
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Белорусский общественный комитет чествования памяти повстанцев 1863 - 1864 гг. 21 октября рассказал о предварительном плане мероприятий по случаю перезахоронения недавно обнаруженных останков Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 - 1864 гг. в Вильнюсе. Белорусов приглашают принять участие в мероприятиях.

22 ноября, в пятницу, в 11.00 начнется прощание общественности с повстанцами в Кафедральном соборе Вильнюса (вход свободный). В 12.00 - Начало торжественной мессы здесь же (вход будет ограничен, но на Кафедральной площади будут установлены специальные большие экраны). В 13.20 запланировано начало пешей прощальной процессии от Кафедрального костела к кладбищу Росы.

Останки Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского повезут на лафете, других повстанцев - на катафалке. В 14.00 состоится церемония захоронения останков в колумбарии часовни на кладбище Росы.

Вечером в тот же день обещают концерт, назавтра пройдут богослужение, историко-театрально-поэтический реквием и траурное общественное шествие со свечами от Острой брамы к кладбищу Росы, в воскресенье запланировано еще одна служба и экскурсия по белорусским местам Вильнюса.

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