2019-10-21T17:37:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельский Каин сознался в убийстве младшего брата

Мужчина задушил брата и бросил тело в карьер
Павел МИЦКЕВИЧ
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Следствие продолжается. Фото: СКСледствие продолжается. Фото: СК
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В Гомеле продолжается расследование убийства 38-летнего мужчина, который числился пропавшим без вести. По подозрению в убийстве недавно задержали 42-летнего брата пропашего мужчины, который уже сознался в содеянном. По версии следствия, старший гомельчанин убил брата в квартире, где оба проживали.

- В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый задушил потерпевшего. Спустя некоторое время, с целью сокрытия следов преступления, он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от места жительства, - рассказала KP.BY официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В карьере найдены два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело. Следствие продолжается, устанавливаются другие обстоятельства семейной трагедии. Что стало причиной ссоры, пока не известно.

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@kpbel
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