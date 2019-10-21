«Картина» из гранаты, винтовки и штыков»: в Мозыре участковый прибыл на скандал, а обнаружил арсенал

"Картину из оружия" изъяли и отправили на экспертизу. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Черный копатель устроил дома «хранилище» в виде необычного арт-объекта, среди предметов инсталляции была даже граната с запалом. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Звонок правоохранителям от жительницы Мозыря поступил в четверг, 17 октября. Женщина, проживающая в многоквартирном доме на Бульваре Юности, пожаловалась на разбушевавшегося сожителя, 43-летнего горожанина.

– Прибывшие по вызову участковый милиционер с коллегой в квартире увидели не только домашнего хулигана, но, мягко говоря, необычную инсталляцию. На стене в комнате висела «картина», полностью состоящая из оружия, – пояснили в пресс-службе.

Боеприпасы мужчина откопал много лет назад на приусадебном участке. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Владелец арсенала рассказал, что все оружие и боеприпасы из которых состояла картина (Прим.: затвор винтовки, штыки, части спускового механизма от винтовки Мосина, ствол винтовки и ручная граната с запалом) были найдены им на приусадебном участке. Опасную находку мужчина откопал примерно 10 лет назад в Калинковичском районе. Боеприпасы решил «оформить» в виде картины, когда составлял инсталляцию даже отпили от гранаты часть, чтобы получилось ее прикрепить.

– Кроме оружия в раме, были найдены и другие боевые «артефакты» времен ВОВ: каска, патроны, гильзы. Все изъято для экспертизы. Проводится проверка, – резюмировали в УВД.