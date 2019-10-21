В Глубококском районе под колесами товарняка погиб 72-летний пенсионер

С начала 2019 года в Беларуси на железной дороги погибли 58 человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Трагедия произошла на железной дороге на территории Глубокского района 19 октября, сообщила пресс-служба МВД в официальном Twitter-аккаунте.

Вечером в субботу, примерно в 18.30 часов, на перегоне между станциями Подсвилье и Крулевщизна погиб пожилой сельчанин. Пенсионер, 1947 года рождения, хотел переехать железнодорожный переезд на велосипеде.

– В этот же момент двигался грузовой состав. Машинист заметил велосипедиста, начал сигналить, но на звуки локомотива тот не отреагировал. Сельчанин скончался на месте происшествия, – сказали в пресс-службе.

Еще один несчастный случай на «железке» на Витебщине произошел в ночь на 21 октября, но уже на территории Поставского района.

– Рядом со станцией Жефарово грузовой поезд сбил 23-летнего сельчанина из деревни Лучай. Как сообщили очевидцы, в момент наезда молодой человек стоял на железнодорожных путях и на звуковые сигналы товарняка никак не реагировал. Пострадавший был госпитализирован, – добавили в МВД.

По обоим фактам идет проверка.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что с января 2019 года в Беларуси произошло 86 несчастных случаев на железной дороге, 58 из них закончились трагически.