Приговор по «делу медиков»: бывший зам главы Минздрава осужден на 6 лет
«Комсомолка» ранее сообщала подробности расследования уголовного дела и детали с судебных заседаний по эпизоду так называемого «дела медиков». В Минске на скамье подсудимых экс-заместитель главы Министерства здравоохранения Валерий Шевчук оказался из-за обвинений во взятках при выдаче регистраций для лекарственных средств, а также мошенничестве.
И вот стало известно, что в понедельник, 21 октября, произошло окончательное судебное заседание – Шевчуку вынесен приговор, сообщает ресурс tut.by.
Экс-замминистра признан виновным, как получении крупной взятки, так и в мошеннических действиях. Его приговорили к 6 годам заключения в колонии с усиленным режимом (Прим.: именно такое наказание для Валерия Шевчука и запрашивала прокуратура).
– Кроме того, бывший чиновник Минздрава лишается права занимать организационно-распорядительные или административно-хозяйственные должности на протяжении 5 лет, – уточнили в пресс-службе суда Советского района Минска.
Напомним, что сам Шевчук так и не признал свою вину. Дорогой телефон и кожаный дипломат, по его словам, являлись подарками, а не взятками. А эпизод с покупкой мебельного гарнитура другим учредителем коммерческой структуры он не признал вовсе.
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