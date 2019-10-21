«Увидела куcт на дороге и высушила его для себя»: задержана брестчанка с кило марихуаны

По месту жительства злоумышленницы был обнаружен увесистый пакет и банки с высушенной марихуаной. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

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Столичные правоохранители на днях задержали жительницу Брестской области с «запасом» высушенной марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

В авто 26-летней фигурантки при задержании сотрудниками наркоконтроля была найдена банка с растительным веществом. Такая же «трава», но уже в пакете, хранилась в сумке девушки. Общий вес найденного в легковушке – примерно 45 граммов. Но когда правоохранители отправились по адресу проживания брестчанки в Минске, их ждала более крупная «находка».

– В продолжение оперативных мероприятий на квартире проживания задержанной были обнаружены литровая и 3-литровая банки, а также увесистый пакет с психотропами. Общий вес найденной на квартире и в иномарке марихуаны превысил 950 граммов, – уточнили в ГУВД.

В милиции задержанная сказала, что во время одной из поездок в Минск увидел на трассе большой дикорастущий куст конопли. Она собрала растение и высушила его для последующего самостоятельного употребления наркотика.

– Дело передано на правовую проверку. Проводится дальнейшее расследования для определения причастности фигурантки к сбыту психотропов. Ранее брестчанка привлекалась к ответственности за вождение «под наркотиками», – добавили в пресс-службе.