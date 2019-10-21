2019-10-21T21:01:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Пошел в кабину и взял нож»: в Италии белорус-дальнобойщик ранил коллегу в спину

Виновник задержан, пострадавший – в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Раненого по "красному коду" неотложности транспортировали в Милан. Фото: pixabay.com.Раненого по "красному коду" неотложности транспортировали в Милан. Фото: pixabay.com.
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Поножовщиной закончилась ссора между двумя белорусами в Ломбардии, недалеко от Милана. Об инциденте сообщает местный ресурс «La Repubblica».

Трагедия произошла на территории автозаправочной станции в миланском муниципалитете Сан-Зеноне. Предварительно сообщается, что на АЗС между двумя земляками, водителями большегрузов, случился конфликт (Прим.: мужчины поссорились по пока неизвестным причинам). В пылу спора дальнобойщики сцепились, дело дошло до драки, но их разнял третий коллега.

– Тогда один из мужчин направился в кабину своего грузовика, где взял нож. Он вернулся к «оппоненту» и ударил его ножом в спину, тот упал на землю, – сообщили в полиции.

Пострадавшего 33-летнего белоруса на скорой помощи с «красным кодом» неотложности, срочно доставили в больницу в Милане.

Нападавшего задержал полицейский патруль.

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