«Пошел в кабину и взял нож»: в Италии белорус-дальнобойщик ранил коллегу в спину
Поножовщиной закончилась ссора между двумя белорусами в Ломбардии, недалеко от Милана. Об инциденте сообщает местный ресурс «La Repubblica».
Трагедия произошла на территории автозаправочной станции в миланском муниципалитете Сан-Зеноне. Предварительно сообщается, что на АЗС между двумя земляками, водителями большегрузов, случился конфликт (Прим.: мужчины поссорились по пока неизвестным причинам). В пылу спора дальнобойщики сцепились, дело дошло до драки, но их разнял третий коллега.
– Тогда один из мужчин направился в кабину своего грузовика, где взял нож. Он вернулся к «оппоненту» и ударил его ножом в спину, тот упал на землю, – сообщили в полиции.
Пострадавшего 33-летнего белоруса на скорой помощи с «красным кодом» неотложности, срочно доставили в больницу в Милане.
Нападавшего задержал полицейский патруль.
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