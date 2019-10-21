2019-10-21T21:29:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за густых туманов синоптики объявили в Беларуси на 22 октября «оранжевый уровень»

Будет все еще тепло, но очень сложно на дороге
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь накроет туманами. Фото: pixabay.com.Беларусь накроет туманами. Фото: pixabay.com.
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Во вторник, 22 октября, страну накроет густой туман, сообщают о погодных условиях в Белгидромете.

Туманная погода прогнозируется на ночные и утренние часы практически по всей стране и в столице республики. Пелена будет такой плотности, что метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности.

В целом же в этот день все еще будет довольно тепло для октября. Средняя температура ночью будет в пределах +5 - +11 градусов, днем станет едва ли не жарко - +14 - +22 тепла. Осадков преимущественно не выпадет, облачность будет переменной, ветер – совсем слабый.

В ГАИ, учитывая погодный прогноз, просят водителей и пешеходов в этот день проявить предельную внимательность.

– Необходимо двигаться с включенными противотуманными фарами, не совершать «лишних» маневров: обгоны, перестроения, опережения. Проявить внимательность на подъездах к пешеходным переходам. Помните, что из-за тумана и сильной концентрации водители быстро устают за рулем, – добавили в ГАИ.

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