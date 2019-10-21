Минчанин в интернете написал о поиске бизнес-партнеров и обогатился на $100 тысяч

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В Минске был задержан 26-летний житель столицы, подозревающийся в крупных мошенничествах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что в течение нескольких лет, с 2017 по 2019 год, молодой минчанин, придумав нехитрую схему о мошенничестве, присваивал чужие деньги. Все, что ему для этого понадобилось: интернет и доверчивые граждане, мечтающие заработать на выгодных инвестициях.

– Злоумышленник на различных площадках в сети публиковал объявления о том, что ищет бизнес-партнеров для расширения успешного уже действующего бизнеса. В качестве бизнес-проекта выступал небольшой бутик в столичном ТЦ. Молодой бизнесмен, показывая свой магазин якобы брендовой одежды, уверял будущих «инвесторов», что при незначительных вложениях, из магазинчика можно развить крупную сеть в областных и районных центрах, – пояснили в пресс-службе.

Доверчивые граждане легко вносили посильный вклад в «развитие бизнеса»: в виде значительных сумм в инвалюте. Для пущей убедительности мошенник подписывал расписки и оформлял договора-займы, едва не клятвенно обещая уже через пару месяцев возвратить все с процентами.

– Естественно, спустя время фигурант денежные средства не возвращал, выдумывая все новые истории и обстоятельства, которые «мешают» это сделать. На самом же деле, он спускал крупные суммы в карты и казино, а что не проигрывал – тратил на свои потребности, – уточнили в ГУВД.

На данный момент установлено десять потерпевших. Ущерб превысил 100 тысяч долларов. Но в милиции считают, что жертв мошенника может быть гораздо больше.