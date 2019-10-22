2019-10-22T09:02:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруска пересекла польско-белорусскую границу, а ее автомобиль поехал в Польшу

Польских пограничников заинтересовали номера на машине
Настасья КОРСАК
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Фото: strazgraniczna.plФото: strazgraniczna.pl
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В польском пункте пропуска "Кузница" задержали 41-летнюю белоруску. Женщина хотела въехать в Беларусь на BMW X5, но пограничников заинтересовали номера на кузове автомобиля. Когда машину проверили, оказалось, что видоизменен VIN-номер.

- Эта машина оценивается в 165 000 злотых (около 43 тысяч долларов -Ред.). Владелицу авто допросили в качестве свидетеля и отпустили, - говорят в польской погранслужбе Машину пограничники таможенники отправили сотрудникам полиции в Сокулке.

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