Объединил три культовых символа. В Париже представили логотип Олимпийских игр-2024

Изменить размер текста: A A

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил в Париже новый логотип. Он объединил в себе три символа, объединенных темами спорта, игр и Франции: круглую золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и образ женщины - это официальный символ страны.

Кстати, впервые эмблема будет практически одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр. Различие только в том, что один логотип с олимпийскими кольцами, а другой- с паралимпийскими агитами внизу.