2019-10-22T10:12:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Объединил три культовых символа. В Париже представили логотип Олимпийских игр-2024

Золотая медаль, белое пламя и женщина
Настасья КОРСАК
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Логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр будут практически одинаковы Фото: twitter.com/Paris2024Логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр будут практически одинаковы Фото: twitter.com/Paris2024
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Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил в Париже новый логотип. Он объединил в себе три символа, объединенных темами спорта, игр и Франции: круглую золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и образ женщины - это официальный символ страны.

Кстати, впервые эмблема будет практически одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр. Различие только в том, что один логотип с олимпийскими кольцами, а другой- с паралимпийскими агитами внизу.

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