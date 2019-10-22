КП Беларусь
Cнова оранжевый уровень опасности! Погода 22 октября в Беларуси: туман, ветер и до +22
Бабье лето заканчивается
Начинаем считать дни до летаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Сегодня, 22 октября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Причина - туман - по прогнозам он был ночью и утром на большей части территории страны. Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Днем синоптики обещают юго-заподный ветер 3-8 м/с.
Температура воздуха днем - от плюс 14 по северу до 22 градусов тепла по югу страны, - передает погоду Белгидромет.