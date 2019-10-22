2019-10-22T10:45:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко обыграла Саккари и возглавила группу на Малом итоговом турнире WTA

Через неделю Арине играть уже на Итоговом турнире
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко на вечеринке перед стартом Малого итогового турнира. Фото: WTAАрина Соболенко на вечеринке перед стартом Малого итогового турнира. Фото: WTA
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В китайском Чжухай стартовал Малый итоговый турнир WTA (призовой фонд 2,4 млн долларов). 12 участниц разделены на четыре «цветочные» группы, победительницы каждой из них выйдут в полуфинал.

Соперницами Арины Соболенко (14-я ракетка мира) по группе «Роза» стали бельгийка Элизе Мертенс (18-я в рейтинге WTA) и гречанка Мария Саккари (29 WTA).

Интересно, что через неделю Соболенко и Мертенс в парном разряде сыграют на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

- Я недовольна, что попала в одну группу с Элизе. Это странно, но это и есть теннис. Такие вещи невозможно контролировать, - сказала Арина Соболенко.

В первом матче на турнире Соболенко играла с Марией Саккари. Арина с виду легко добилась победы в двух сетах - 6:3, 6:4.

- Игра была сложной, боролась за каждое очко. Спасибо публике за поддержку. Рада быть тут, - сказала Соболенко сразу после матча.

Статистика матча Соболенко - Сакари.

Статистика матча Соболенко - Сакари.

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