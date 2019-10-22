Кто разбогатеет на 100 000 рублей, мы узнаем через несколько часов

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Вот и пришел тот день, когда мы узнаем имена счастливчиков, которые без лишних усилий, совершенно честно в одночасье разбогатеют. Сегодня 22 октября, вторник, а значит пришло время розыгрыша 131-го тура игры «Удача в придачу!»

В этом туре будут разыграны тысячи призов, среди которых три суммы по 40 000 рублей и главный приз - 100 000 рублей. Претендовать на них будут покупатели магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Е-доставка», получившие игровые коды с 7 по 20 октября.

Кому-то сегодня повезет по-крупному!

Определить победителя поможет режиссер-постановщик открытия и закрытия 26-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» Вероника Янушевская-Олтушец. Хотите услышать имена счастливчиков (а может быть, и свое) первым? Приезжайте в столичный гипермаркет «Евроопт» на ул. Казимировской, 6, где состоится розыгрыш призов, или следите за ходом событий в прямом эфире на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20!

Ждем новостей! И удачи всем кто в игре!