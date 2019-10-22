«Потомки! Ударная бригада...» На площади Победы в Минске нашли бутылку с посланием из прошлого

В бутылке из-под шампанского была записка и две монеты номиналом 1 копейка советских времен [фото]

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Интересную находку обнаружили строители при демонтаже плит около монумента на площади Победы - записка и две монеты номиналом 1 копейка советских времен в бутылке от шампанского.

- Я послание нашел при демонтаже стяжки, - рассказал монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович информационному агентству Минск-новости. - Заметил в бутылке бумагу и понял, что это письмо из прошлого. Оно было порвано.

На записке непросто разобрать весь текст, но можно предположить, что это послание от рабочих, которые строили какой-то объект.

- Потомки! - начинается обращением записка. Потом идет речь об «ударной бригаде», перечисляются фамилии - вероятно, тех, кто работал в бригаде. Текст сохранился не полностью. Поэтому сразу понять, о чем там ведется речь, сложно.