КП Беларусь
Стало известно, кто сегодня выиграл 100 000 рублей!
Определились победители 131-го тура игры «Удача в придачу!»
Главного счастливчика 131-го тура игры определила Вероника Янушевская-Олтушец, режиссер-постановщик открытия и закрытия кинофестиваля «Лістапад».
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Тысячи призов были разыграны во вторник, 22 октября, в 131-м туре игры «Удача в придачу!». И четыре из них стали по-настоящему крупной удачей.
Главный приз – 100 000 рублей – выиграла Татьяна Мельникова из агрогородка Страдубка Лоевского района. Обладателями трех призов по 40 000 рублей стали Татьяна Балай из агрогородка Самохваловичи Минского района, а также минчанки Галина Кульбицкая и Людмила Старовойтова.
Поздравляем победителей! Всем участникам желаем оставаться в игре и дальше и верить в удачу. Главное – запастись игровыми кодами до следующего розыгрыша призов, который состоится 5 ноября. Удачи в 132-м туре!
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