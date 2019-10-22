2019-10-22T12:47:58+03:00
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КП Беларусь

7 городов в Беларуси и за границей! Купаловский театр едет на гастроли

И это все до конца 2019 года
Настасья КОРСАК
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Декорации из спектакля "Рэвізор" Николая Пинигина. Его покажут в разных городах БеларусиДекорации из спектакля "Рэвізор" Николая Пинигина. Его покажут в разных городах БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что Купаловский театр в 100-м сезоне планирует серьезный гастрольный тур, мы уже писали. Только до конца этого года в планах 7 городов в Беларуси и за границей.

- Так, 5 и 6 декабря мы представим постановку "Ураджай" в Париже на площадке Espace Beaujon, - говорят в театре. - Спектакль создан по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко - это имя уже известно любителям театра во всем мире, произведения автора переведены на иностранные языки, в том числе на французский, и поставлены многими европейскими театрами. "Ураджай" смогут увидеть и жители Бобруйска: 5 ноября спектакль покажут во Дворце искусств во время VII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича

22 октября в Молодечно, а 15 ноября в Лиде купаловцы представят спектакль ART. В Гродно 25 октября, а в Гомеле 3 декабря публика увидит "Рэвізора": 26 октября в Гродно покажут "Паўлінку", а 7 декабря в Солигорске покажут "Вечар".

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