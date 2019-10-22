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«Играл дома и открыл окно». В Минске трехлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа
Ребенок в больнице
Окна по-прежнему остаются опасностью для детейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Несчастный случай произошел по улице Шаранговича в Минске вечером 21 октября. Трехлетний малыш выпал из окна многоэтажки.
- Ребенок, играя дома, открыл окно и случайно выпал с четвертого этажа многоэтажки по улице Шаранговича, - пишет belta.by, ссылаясь на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
Ребенок в больнице.