«Играл дома и открыл окно». В Минске трехлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа

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Несчастный случай произошел по улице Шаранговича в Минске вечером 21 октября. Трехлетний малыш выпал из окна многоэтажки.

- Ребенок, играя дома, открыл окно и случайно выпал с четвертого этажа многоэтажки по улице Шаранговича, - пишет belta.by, ссылаясь на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

Ребенок в больнице.