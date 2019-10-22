«У вас должны быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза». Лукашенко наградил свою Службу безопасности

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Александр Лукашенко вручил военнослужащим Службы безопасности президента государственные награды, а старшему офицерскому составу СБП - погоны.

- Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься, - цитирует президента belta.by. Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси - профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом.

Президент сказал, что Служба безопасности создавалась "на обломках структур разрушившейся страны".

- Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа - это ваша ежедневная работа. Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок, - сказал президент. - Очень хочу, чтобы вы были достойны этого доверия! Убежден, слова, размещенные на оборотной стороне знамени Службы безопасности: "Доўг, Гонар, Айчына" - не просто девиз, а реальный ориентир для каждого из нас.

Президент обратился к представителям Службы безопасности:

- Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки и глаза президента, главы государства. Успехов вам!