ДТП в Могилеве: столкнулись три автомобиля, один человек в больнице

Одна из машин в аварии - предприятия "Горсвет", рабочие которого восстанавливали освещение на улице

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Авария произошла вечером 21 октября в районе путепровода через реку Днепр в Могилеве. Столкнулись три автомобиля, пострадал водитель одной из машин.

- Автомобиль ехал по улице Королева, 35-летний местный житель за рулем автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившейся впереди Mazda, - рассказывают подробности в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Из-за серьезного удара машина покатилась вперед и врезалась в грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником. Это был автомобиль предприятия "Горсвет" - рабочие которого, говоря официальным языком, "проводили работы по восстановлению уличного освещения". Водитель Mitsubishi получил множественные травмы, он в больнице.