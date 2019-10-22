В Бресте нужны грибоводы, а в Гомеле - каменщики. Какие профессии пользуются спросом в разных городах?

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На 1 сентября на учете как безработные состояли 11,9 тысячи человек - это на четверть меньше, чем в прошлом году. Стране нужна рабочая сила: во втором полугодии 2019-го было около 90 тысяч вакансий - это больше 65% от всех вакантных мест. Какие профессии востребованы?

- На текущий момент спросом пользуются швеи, продавцы, повара, трактористы, - рассказала на онлайн-конференции belta.by замначальника управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Алена Докукина. - В сельской местности также востребованы каменщики, животноводы и электрогазосварщики.

Интересно, что рынок труда и востребованные профессии немного разнятся в зависимости от областей.

- Например, в Брестской области востребована уникальная для страны профессия грибовода по искусственному выращиванию грибов, - приводит пример Алена Докукина. - В Гомельской и Гродненской областях больше всего нужны каменщики, в Гродненской - машинисты котельной, в Могилевской - электрогазосварщики, в Минске - слесари механосборочных работ.