2019-10-22T17:10:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водителя на Porsche Cayenne, который избил доставщика пиццы за нарушение ПДД, приговорили к 2,5 года "химии"

Сначала мужчине дали срок в три с половиной года, но год сократили по амнистии
Настасья КОРСАК
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Словесная перепалка двух водителей закончилась дракойСловесная перепалка двух водителей закончилась дракойФото: Павел МАРТИНЧИК
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История с двумя водителями произошла вечером 12 июля. С одной стороны - 21-летний доставщик пиццы за рулем Daewoo Matiz, с другой - 33-летний водитель Porsche Cayenne. Два автомобиля остановились на перекрестке на улице Орловской в Минске. Водитель Porsche вышел из своей машины и несколько раз ударил доставщика пиццы бейсбольной битой по голове и по телу. А потом сел в свою машину и уехал. Так обвиняемый решил доказать потерпевшему, что тот нарушил ПДД.

Мужчину признали виновным в особо злостном хулиганстве. Сразу дали наказание - три с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Или, проще говоря, три с половиной года "химии".

- В соответствии с законом об амнистии его освободили от назначенного наказания частично сроком на 1 год, - сообщают в пресс-службе горсуда.

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