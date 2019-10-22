Чаще всего угоняют Volkswagen, Audi и ВАЗ. На Porsche в этом году никто не позарился

А угонщики обычно или парни-подростки, или пьяные мужчины

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C начала 2019 года в Беларуси угнали 596 автомобилей, 90% милиция вернула владельцам и поделилась интересной статистикой. Например, чаще всего угоняют автомобили марок ВАЗ, Volkswagen и Audi. А вот самые "неугоняемые" автомобили - Subaru, Scania, Saab, Porsche, Jeep Grand Cherokee, Dodge и Lancia. За год не было ни одного заявления об угоне этих автомобилей. Есть и статистика об автомобилях, которые сложнее всего искать. Это машины без сложной системы защиты и идентификации - BMW, Toyota и Lexus.

Кстати, угоняют машины чаще всего в Минской, Брестской и Гомельской областях.

- В столице и других районах обстановка спокойнее, меньше всего автомобили становились объектом преступных посягательств на Витебщине, - рассказал замначальника главного управления уголовного розыска КМ МВД Алексей Малахов.

Чаще всего угонщики - или подростки, или пьяные мужчины.