Минское «Динамо» в матче КХЛ на «Минск-Арене» по буллитам уступило «Барысы»

Бросали чаще, но не помогло

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Минское «Динамо» в очередном матче КХЛ на «Минск-Арене» принимало «Барыс» из Казахстана.

Напомним, до этого «зубры» выдали удручающую серию из пяти поражений подряд.

Во втором периоде команды обменялись голевыми бросками. Несмотря на преимущество по броскам, "зубры" не смогли вновь выйти вперёд. Развязка наступила в своим буллитов, где точнее были гости.

"Динамо" Минск - "Барыс" - 1:2 Шайбы: 1:0 — Паре (Шор, Принс, 33.39). 1:1 — Петухов (Диц, 39.54 — бол.). 1:2 — Диц (65.00, победный буллит).

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