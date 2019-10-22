За покушение на милиционера будут судить мужчину, который уже отбывает пожизненное
На пожизненное заключение мужчину осудили 14 июля 2004 года. На тот момент у него было несколько правонарушений, в том числе убийство.
Новое уголовное дело связано с событиями 18-летней давности. Тогда, в 2001 году, мужчина находился на стадионе Минского государственного политехнического колледжа и несколько раз выстрелил в милиционера при исполнении, который хотел проверить документы. В результате у милиционера было сквозное огнестрельное ранение мягких тканей грудной клетки (это считается легким телесным повреждением).
- Потерпевший, пресекая противоправные действия, применил табельное оружие, - рассказывают в Генеральной прокуратуре. - Мужчина подался в бега.
Обвиняемый скрылся, его задержали в Польше (мужчина находился в международном розыске). Он был экстрадирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.