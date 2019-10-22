Мужчину, который избил маленького сына и голым выгнал его из дома, будут судить

Мужчину, который избил маленького сына и выгнал из дому, скоро будут судить. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ему обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса, в том числе и в истязании

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Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, истязание, причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, оставление в опасности и угроза убийством – сразу по пяти статьям Уголовного кодекса предъявлено обвинение мужчине, который избил жену и ребенка и выгнал пятилетнего малыша из дома.

Витебский городской отдел Следственного комитета закончил расследование уголовного дела и передал его прокурору для направления в суд. Напомним, эта резонансная история произошла 12 августа. Женщина нашла на лестничной площадке в коляске спящего соседского ребенка. Мальчик был в синяках. Оказалось, пятилетнего малыша избил и выгнал из квартиры его отец. Перед этим мужчина сильно избил мать мальчика – свою сожительницу, и та ушла из дома, оставив сына с нетрезвым отцом.

В перипетиях этого дела разбиралась прокуратура. Оказалось, что семью раньше ставили на учет как неблагополучную, но недавно работать с ней прекратили, несмотря на то, что оба супруга продолжали пить, а мужчина в пьяном виде был очень агрессивным.

-С ноября 2018 по август 2019 года он периодически избивал сожительницу, всего установлено девять подобных фактов,- рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Пятилетний ребенок живет с бабушкой. Двух его старших сестер забрали их отцы, каждую свой.