«Ушла из общежития и пропала»: в Солигорске ищут несовершеннолетнюю девушку

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На днях без вести пропала учащаяся Солигорского государственного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Родные не знают, где находится Маргарита Стещиц из деревни Махновичи, что в Солигорском районе, с воскресенья, 20 октября. Девушка сама родом из деревни, а в районном центре жила в общежитии, предоставленном колледжем.

– В воскресенье, в день исчезновения, утром примерно в 09.00 часов, 17-летняя учащаяся ушла из общежития в неизвестном направлении. Обратно она не вернулась и, где сейчас находится никому не сообщала, – прокомментировали в пресс-службе.

На вид пропавшей Маргарите Стещиц – около 15 – 16 лет, ее рост 164 сантиметра, глаза серые, волосы светло-русые, ниже плеч, но чаще всего – собраны в хвост. На правой руке на предплечье у девушки есть татуировка – сердце.

Если вам известно, что –либо о пропавшей девушке, позвоните в милицию.