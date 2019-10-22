«Провалили борьбу с коррупцией!»: правительство сняло с должностей директоров «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»

С руководящих мест уволены и несколько других управленцев

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В пресс-службе Совмина проинформировали belta.by о снятии с занимаемых должностей Александра Забелло, председателя «Белгоспищепрома», и Станислава Иодиса, гендиректора «Минск Кристалла». Увольнения руководителей концерна и холдинга состоялись 21 и 22 октября.

Причиной и основанием для таких категоричных мер послужили проверки со стороны правоохранителей в «Белгоспищепроме» и «Белнефтехиме» и выявленные ими примеры коррупции.

– По этим же причинам уволены с управленческих должностей в общем 7 руководителей. Мест лишились по различным основаниям руководящие работники как на «Минск Кристалле», так и на ликеро-водочном заводе «Придвинье» в Витебске, винодельческом заводе в Пинске, «Химремонте» в Гомеле, – пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в КГБ на госзаводах по средствам взяток размером от 500 евро до 15 тысяч евро (Прим.: в зависимости от размера контракта) лоббировались интересы фирм «Эталон-Маркет» и «Финикон», продвигались их интересы в поставках оборудования, препаратов, иных составляющих и компонентов.

– Коррупционная «сеть» вовлекла многие регионы, оперативникам пришлось одновременно вести расследование как в Минском, так и в Витебском регионах. Руководителей задержали с поличным при получении «вознаграждений». К слову, у одного из подозреваемых было обнаружено 75 тысяч долларов. В своих деяниях задержанные признались и пошли на контакт со следствием. Против 7 фигурантов возбуждены уголовные дела, четыре находятся под стражей, – уточнили в Комитете.