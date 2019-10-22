В Городокском районе браконьер прыгнул в воду из лодки, убегая от госинспекторов

Браконьер причалил к берегу, где его уже поджидали природоохранники. Фото: gosinspekciya.gov.by.

За 450 пойманных рыб он заплатит почти $6000

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Нарушителя с весомым уловом и "послужным списком" поймали на днях на Витебщине, проинформировали в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сетевик был задержан на берегу озера Черное, что в Городокском районе. Накануне браконьер установил несколько сетей, общая длинна которых составила 180 метров. Погрузив улов в лодку, мужчина причаливал к берегу, тут его уже поджидали природоохранники.

– Увидев госинспекторов, злоумышленник попытался сбежать – бросился в воду, но был остановлен. С поличным попался «именитый» браконьер, житель поселка Езерище. В этот раз на водоеме он поймал более четырех сотен особей плотвы, 13 окуней и три щуки. Общий все улова – 38 килограммов, – пояснили в пресс-службе.

Нарушитель выловил сетями около 38 килограммов рыбы. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Сельчанин не первый раз попадается на незаконной рыбалке. Например, в 2018 году он получил штраф за хранение запрещенных орудий рыбной ловли: тогда было изъято свыше 5 километров сетей.

– Нарушителю грозит уголовная статья. Ущерб природе оценен в сумму около 460 базовых величин или примерно 11,7 тысячи рублей, – уточнили в Госинспекции.