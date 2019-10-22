2019-10-22T20:23:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Россиянин попытался провезти через Беларусь золотые ложки, будильник и кольцо с бриллиантом

Мужчина рассовал ювелирку и антикварные изделия по салону легковушки
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушитель рассчитывал провезти через границу драгоценные предметы старины. Фото: ГПК.Нарушитель рассчитывал провезти через границу драгоценные предметы старины. Фото: ГПК.
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На границе Беларуси с Литвой на днях был задержан нарушитель, спрятавший в салоне своего авто драгоценности и старинные изделия. О происшествии сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в пункте пропуска «Каменном Логе». Сообщается, что житель Ростова, намереваясь проследовать из ЕС по территории Беларуси, решил не декларировать антикварные и ювелирные изделия.

– Нарушитель направился на границе прямиком в «зеленый коридор», утаив в салоне автомобиля обязательные к декларированию: антикварные столовые предметы, выполненные по предварительной оценке из золота, старинное кольцо с бриллиантом, карманные часы, золотой будильник, другие предмет старины. Весь антиквариат был припрятан в бардачке, дверцах, перчаточном ящике, багажнике авто, – уточнили в пресс-службе ГПК.

Обнаруженные изделия были изъяты и переданы на экспертизу для последующей оценки их стоимости.

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