СК прекратил уголовное дело против женщины на Renault, наехавшей на 3-летнюю девочку
«Комсомолка» ранее рассказывала о серьезной аварии, которая произошла в Речицком районе в конце лета. Днем, 3 августа, под колесами легковушки оказалась маленькая девочка, выбежавшая на дорогу из-за припаркованного Mersedec Benz Sprinter.
В УСК завершили расследование ДТП и готовы расставить все точки на «i». Изначально виновницей ДТП была признана 30-летняя автоледи, которая управляла Renault Sandero Stepway и допустил наезд.
– Однако показания очевидцев и свидетелей, записи видеорегистраторов и проведение следственного эксперимента, позволили установить, что у подозреваемой не было технической возможности предотвратить наезд на ребенка. Женщина ехала по улице со средней скоростью около 58 километров в час. Ребенок появился на дороге настолько внезапно, что экстренное торможение было невозможны, – сделали вывод правоохранители.
В итоге расследование по уголовному делу было прекращено. А вот водителя «Мерседеса», из-за которого и выбежала на проезжую часть малышка, накажут административно за неправильную парковку.
О пострадавшей девочке известно, что в ДТП она получила сочетанную травму тела, и уже прошла курс лечения.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»