СК прекратил уголовное дело против женщины на Renault, наехавшей на 3-летнюю девочку

Обзор на сельской улице женщине-водителю закрыл припаркованный на обочине "Спринтер". Фото: УСК по Гомельской области.

Малышка была в реанимации, но теперь уже прошла курс лечения

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«Комсомолка» ранее рассказывала о серьезной аварии, которая произошла в Речицком районе в конце лета. Днем, 3 августа, под колесами легковушки оказалась маленькая девочка, выбежавшая на дорогу из-за припаркованного Mersedec Benz Sprinter.

В УСК завершили расследование ДТП и готовы расставить все точки на «i». Изначально виновницей ДТП была признана 30-летняя автоледи, которая управляла Renault Sandero Stepway и допустил наезд.

– Однако показания очевидцев и свидетелей, записи видеорегистраторов и проведение следственного эксперимента, позволили установить, что у подозреваемой не было технической возможности предотвратить наезд на ребенка. Женщина ехала по улице со средней скоростью около 58 километров в час. Ребенок появился на дороге настолько внезапно, что экстренное торможение было невозможны, – сделали вывод правоохранители.

В итоге расследование по уголовному делу было прекращено. А вот водителя «Мерседеса», из-за которого и выбежала на проезжую часть малышка, накажут административно за неправильную парковку.

О пострадавшей девочке известно, что в ДТП она получила сочетанную травму тела, и уже прошла курс лечения.