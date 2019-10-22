2019-10-22T21:23:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка из Кореличского района расплачивалась за покупки в интернете «карточками» соседей по квартире

Она сфотографировала реквизиты «пластика»
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка подловила момент и сфотографировала чужие карточки. Фото: pixabay.com.Девушка подловила момент и сфотографировала чужие карточки. Фото: pixabay.com.
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К правоохранителям с одинаковыми заявлениями обратились несколько молодых людей из Дятлова и Слонима, также жительница Гродно. Всех объединяло то, что с их банковских карт пропали деньги, а когда-то они квартировали на одной и той же жилплощади, рассказали об инциденте belta.by в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Общий ущерб превысил 200 рублей. Но как граждане разных райцентров одновременно лишились денег?

– В ходе расследования удалось установить «виртуального вора». Деньги со счетов ушли на оплату покупок в интернет-магазинах. Оплачивались мелкие покупки: наушники, косметика, другие аксессуары и недорогая мелочь. А покупателем оказалась жительница Кореличского района, хорошо знакомая потерпевшим, – добавили в пресс-службе.

Когда-то девушка так же проживала с заявителями на одной квартире. Улучив момент, она сфотографировала их банковские карты, чтобы затем обогатиться, совершая шопинг за счет соседей.

В преступлениях фигурантка созналась, дело передано на правовую оценку.

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