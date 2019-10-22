В Брестской крепости рабочие наткнулись на 5 гранат, а саперы нашли там же еще 270

Саперы обследовали территорию и обнаружили больше 500 боеприпасов, гранат и взрывателей. Фото: МВД.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники «Брестреставрации» снова обнаружили на территории Брестской крепости взрывоопасную находку. Об обнаружении военного арсенала сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

«Комсомолка» ранее сообщала об обнаружении на территории мемориала в Бресте 170 снарядов и гранат в начале октября. И вот еще один «спрятанный» на десятилетия взрывоопасный арсенал.

– Во время продолжающихся в «Восточном форте» земляных работ обнаружены боевые гранаты времен ВОВ. Об осколочных ручных противопехотных оборонительных гранатах Ф-1 рабочие незамедлительно сообщили в милицию, – пояснили в пресс-службе.

А вот прибывшие на место саперы-пиротехники войсковой части 5526 обнаружили на данном участке целый арсенал! Было найдено 268 аналогичных гранат Ф-1, называемых просторечно «фенюшка», а кроме них – 240 взрывателей. Все обнаруженные боеприпасы времен ВОВ.

Специалистам потребовалось много времени, чтобы все до единого боеприпасы, соблюдая осторожность, вывезти с территории Брестской крепости на полигон и уничтожить. Во время раскопок никто не пострадал.