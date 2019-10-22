Лукашенко приказал отреагировать на появление американских «Абрамсов» у белорусской границы

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- Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США, - цитирует belta.by государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что делают американские танки у наших границ?

И Литва, и США являются странами-членами НАТО. Батальон Вооруженных сил США прибыл в Литву для участия в совместных учениях. В составе подразделения 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков «Абрамс» и 25 боевых машин пехоты «Брэдли». Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал прибытие батальона американских военных «важным событием», которое «является одной из наиболее действенных мер сдерживания». Союзники планируют участвовать в маневрах на литовской территории до весны следующего года.