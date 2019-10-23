В Светлогорске на пешеходном переходе автомобиль задел школьника и скрылся

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ДТП с участием ребенка случилось 21 октября. Родители обратились в Светлогорскую центральную райбольницу, потому что сын вернулся домой с травмой. Со слов школьника, он попал под машину. Врачи больницы сообщили о случившемся в оперативно-дежурную часть ОВД.

В милиции установили, что авария произошла около 17.10 на улице Социалистической. Ребенка чуть не сбил легковой автомобиль зеленого цвета.

- Вблизи торгового центра он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил касательный наезд на несовершеннолетнего пешехода, который при включении разрешающего сигнала светофора стал перебегать дорогу. С места ДТП водитель скрылся, - комментируют в УВД Гомельского облисполкома.

Водителя вскоре установили: им оказался 60-летний житель района, владелец «Жигулей». По его словам, он действительно задел ребенка, но посчитал, что школьник травм не получил, и с места ДТП уехал.

ГАИ проводит проверку.