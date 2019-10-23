Редкая в Беларуси сова залетела в офис в Верхнедвинском районе

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Одну из самых редких в Беларуси сов - сипуху - повезло наблюдать работнику автозаправочной станции в Верхнедвинском районе, на границе с Латвией. Сова залетела в офис через окно, которое оставили открытым на ночь.

- Утром я вошел в кабинет и заметил птицу. Сначала она немного испугалась, взлетела, но потом вела себя спокойно. Я открыл двери на балкон, чтобы ее выпустить, она посидела немного и потом улетела. Я начал искать информацию про этот вид в интернете и очень удивился: это очень редкий в Беларуси вид, особенно на севере, - рассказывает Виктор Разумный, которому удалось снять птицу на видео.

В Беларуси до сих пор известно было только два места гнездования сипух. В этом году орнитологи птицу не видели и не регистрировали, только на юге Беларуси заметили следы ее жизнедеятельности.

- Сейчас время, когда молодые птицы разлетаются. У сипух происходит послегнездовая дисперсия: молодых птиц все гонят, и они летят в разные стороны. Это как раз происходит осенью. Часто бывает, что таких молодых птиц подбивают машины, иногда они залетают в помещения, ищут, где спрятаться. Нельзя исключать и того, что эта птица ручная и откуда-то сбежала. Необычно светлый окрас может указывать на то, что это номинативный подвид, который живет на западе: в Англии, Франции, Португалии. Он довольно популярен в коллекциях. В Беларуси же в дикой природе встречается сипуха подвида guttata с рыжей грудью, - комментирует наблюдение орнитолог "Аховы птушак Бацькаўшчыны" Денис Китель.

Сiпуха заляцела ў офiс.Источник: Ахова птушак Бацькаўшчыны / APB-BirdLife Belarus

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Сипухи встречаются редко, потому что для них нет подходящих мест для гнездования. А обычно они селятся близко к человеку: на чердаках, в сараях, фермах. В прошлом году орнитологи строили для сипух домики на юго-западе Беларуси. Правда, в этом сезоне они туда не заселились (читать далее)