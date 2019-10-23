Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов

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- Мы будем сравнивать по биометрии лица и по биометрии голоса, действительно ли это тот человек, как он о себе заявляет, - рассказала председатель правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Елена Антони на пленарном заседании XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ» в Минске.

Биометрическая аутентификация клиентов банка - пока пилотный проект, пишет БелаПАН.

- В нем участвует три банка, потому что действительно будет ограниченное количество сервисов клиентов, где мы будем аутентифицировать человека, - комментирует Елена Антони.

Благодаря шаблонам голоса и лица человек сможет входить в банковские приложения. Они станут в некотором смысле альтернативой паролю, с помощью которого клиент подтверждает личность, о которой есть данные в банковской системе.