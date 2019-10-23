Лукашенко во время переписи назвал белорусский родным языком

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Масштабная кампания по переписи населения в Беларуси в самом разгаре. Перепись онлайн закончилась, теперь данные о себе можно оставить на стационарном переписном участке или сообщить переписчику, который придет домой.

Александр Лукашенко заполнил переписные бланки собственноручно. Их передали в Белстат.

- О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат, - говорит Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента.

Также она раскрыла, как глава государства ответил на популярный вопрос о родном языке.

- Здесь все просто: заполнял анкету президент на русском языке, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский, - цитирует Эйсмонт belta.by.