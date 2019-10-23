2019-10-23T10:03:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко во время переписи назвал белорусский родным языком

Перепись продолжается до 30 октября
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Президент принял участие в переписи. Фото: БелТАПрезидент принял участие в переписи. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Масштабная кампания по переписи населения в Беларуси в самом разгаре. Перепись онлайн закончилась, теперь данные о себе можно оставить на стационарном переписном участке или сообщить переписчику, который придет домой.

Александр Лукашенко заполнил переписные бланки собственноручно. Их передали в Белстат.

- О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат, - говорит Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента.

Также она раскрыла, как глава государства ответил на популярный вопрос о родном языке.

- Здесь все просто: заполнял анкету президент на русском языке, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский, - цитирует Эйсмонт belta.by.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчина
Лукашенко встретился с президентом Кубы и рассказал, что Кастро «был великий человек»
Выступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфир
Редкая в Беларуси сова залетела в офис в Верхнедвинском районе
Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов
В Светлогорске на пешеходном переходе автомобиль задел школьника и скрылся
Лукашенко приказал отреагировать на появление американских «Абрамсов» у белорусской границы
Минское «Динамо» в матче КХЛ на «Минск-Арене» по буллитам уступило «Барысу»
В Брестской крепости рабочие наткнулись на 5 гранат, а саперы нашли там же еще 270
Девушка из Кореличского района расплачивалась за покупки в интернете карточками соседей по квартире
СК прекратил уголовное дело против женщины на Renault, наехавшей на 3-летнюю девочку
Россиянин попытался провезти через Беларусь золотые ложки, будильник и кольцо с бриллиантом
Стало известно, кто сегодня выиграл 100 000 рублей!
В Городокском районе браконьер прыгнул в воду из лодки, убегая от госинспекторов
«Провалили борьбу с коррупцией!»: правительство сняло с должностей директоров «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»
«Ушла из общежития и пропала»: в Солигорске ищут несовершеннолетнюю девушку
Мужчину, который избил маленького сына и голым выгнал его из дома, будут судить
За покушение на милиционера будут судить мужчину, который уже отбывает пожизненное