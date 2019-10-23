2019-10-23T12:52:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Выступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфир

«Нельзя говорить о стабильной и процветающей Беларуси, когда у властей есть деньги на ледовые дворцы, а на помощь ребенку нет», - заявил кандидат
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфирВыступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфирФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих не показали по ТВ. Обращение активиста к избирателям гомельского Центрального округа должно было выйти в 19 часов 22 октября, но в телеэфир выпущено не было.

В своем выступлении кандидат, бывший милиционер, говорил о том, что охрану президента Беларуси надо ограничить двумя сотрудниками, что депутаты парламента должны получать минимальную зарплату и что первый пунктом программы кандидата в парламенте будет импичмент президента, сообщает БелаПАН.

- Для этих деятелей, которые просиживали штаны, а не защищают народ (депутатов. - Ред.), я буду требовать не засчитывать в стаж нахождение в парламенте, а деньги, которые они получали в виде пенсий, зарплат, пособий, взыскать в доход государства, - заявил Непомнящих.

Кроме того, в выступлении он заметил, что «нельзя говорить о стабильной и процветающей Беларуси, когда у властей есть деньги на ледовые дворцы, резиденции, парады, славянские базары и туалет за миллион долларов, а на помощь ребенку нет».

Позором для страны, народа, президента и лично для кандидата Непомнящих назвал то, что деньги на лечение детей и на школьные принадлежности для сирот собирают как милостыню.

Непомнящих заявил, что телеканал нарушил его права на агитацию и на равные условия участия в выборах, сказал, что будет готовить жалобу и выложит свое выступление в интернете.

Владимир Непомнящих - известный в Гомеле активист. Многие называют его «человек-майка» благодаря тому, что мужчину часто можно встретить в городе в майках с политическими лозунгами.

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