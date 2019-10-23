Лукашенко встретился с президентом Кубы и рассказал, что Кастро «был великий человек»

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Беларусь посетила делегация Кубы во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем и его женой. 23 октября в Минске лидеры стран провели переговоры.

- Беларусь будет всегда для вас надежным преданным другом, и наши договоренности будут всегда исполняться, - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал, что был хорошо знаком с Фиделем Кастро и часто приводит этого человека в пример другим президентам:

- Это был великий человек, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент пожелал, чтобы «революционная, стойкая, мужественная Куба была всегда успешной, а кубинцы были богатыми людьми».

Мигель Диас-Канель сказал, что Беларусь - одна из первых стран, которую он посещает после избрания президентом, а это говорит о приоритете, который правительство придает отношениям с Беларусью.

Кстати, накануне, вечером во вторник президент Кубы по своей инициативе посетил Красный костел в Минске, чтобы познакомиться с местными католиками. В гостевой книге храма Мигель Диас-Канель оставил запись, пообщался с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем и настоятелем прихода Владиславом Завальнюком.