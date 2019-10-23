2019-10-23T12:37:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчина

Тело обнаружили у дома на улице Шугаева
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчинаВ Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчинаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске устанавливаются обстоятельства гибели 28-летнего мужчины. Трагедия произошла 20 октября - с признаками падения с высоты у дома на улице Шугаева обнаружили тело молодого мужчины.

- Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судэкспертиз, - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, столичный Первомайский районный отдел СК проводит проверку.

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