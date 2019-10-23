Минздрав предлагает обсудить перечень обязательных в аптеках лекарств

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Проект постановления Министерства здравоохранения Беларуси «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

В частности, из документа исключены те лекарственные средства, которые выпускаются только одним производителем либо поставка которых велась с перебоями. Кроме того, из перечня обязательных исключены препараты, которые сняты с производства из-за низкого спроса. Зато добавлено 30 новых наименований лекарств.

Сейчас в списке обязательных значатся: омепразол, амоксициллин, хлоргексидин, спазматон, активированный уголь, ацетилсалициловая кислота, валидол, йод, ибупрофен, кторолак и другие препараты.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в теме до 2 ноября, предварительно зарегистрировавшись на форуме.

Пока в теме есть один ответ:

- Можно еще исключить оксолиновую мазь из списка как лекарственное средство с недоказанной эффективностью.