У пьяного в Новополоцке украли 11 тыс. долларов, которые он откладывал на свадьбу и на квартиру

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28-летний житель Новополоцка заявил в милицию о краже сумки, в которой были 11 тыс. долларов и 500 рублей, которые он откладывал на организацию свадьбы и покупку жилья.

История такова: парень решил заранее отметить важное событие и напился, из-за чего ночь провел в милиции. Утром после освобождения со случайными знакомыми решил продолжить праздник - сообразили на троих в буквальном смысле. Компания несколько раз ходила за спиртным. Последний раз - на местную заправку. Жених поставил сумку с деньгами на землю, а один из его новых приятелей прихватил ее.

К тому времени владелец крупной суммы был настолько пьян, что снова угодил в милицию. А протрезвев, заявил о краже денег. Оперативники быстро нашли подозреваемого, которым оказался безработный 31-летний местный житель. Но вместе с собутыльником он уже успел на что-то потратить большую часть похищенной суммы - изъять удалось лишь 4800 долларов.

Возбуждено уголовное дело за кражу, рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.