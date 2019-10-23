2019-10-23T14:45:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Стенка на стенку: в Серебрянке сильно избили 15-летнего подростка

Пятеро на одного
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В отношении задержанных проводится разбирательствоВ отношении задержанных проводится разбирательствоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В минском микрорайоне Серебрянка произошла драка в стиле нулевых: стенка на стенку. Вот только участвовали в ней не бандиты со стажем, а обыкновенные подростки. Вечером 19 октября они встретились на спортивной площадке на проспекте Рокоссовского и решили помериться силами. Закончилась разборка тем, что пятеро парней набросились на одного и избили его так, что 15-летний мальчик оказался на больничной койке с множественными травмами головы и туловища.

Медики сообщили о произошедшем в милицию, на поиск хулиганов направили весь личный состав уголовного розыска Ленинского РУВД. Драчунов быстро отыскали и установили личность. В нечестном бою участвовали четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один 18-летний минчанин, ранее уже судимый за хулиганство.

Материалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигурантов, - сообщает belta.by.

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