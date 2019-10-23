2019-10-23T15:48:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В начале следующей недели в Беларуси возможен мокрый снег

Зато середина осени у нас была самой теплой за последние 75 лет
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Синоптики прогнозируют мокрый снег в конце октября.Синоптики прогнозируют мокрый снег в конце октября.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Середина осени радует нас аномально теплой погодой, такое тепло в это время года отмечается впервые за последние 75 лет. Средняя за вторую декаду температура воздуха составила плюс 12,9 градуса, что на 6 градусов выше климатической нормы. Такой температурный режим характерен для первой половины сентября, - комментируют в Белгидромете.

Теплая погода сохранится до конца этой недели. А уже в начале следующей ожидаются дожди и местами мокрый снег.

В четверг, 24 октября, днем будет до +17 тепла, на юго-западе - до +20. Возможны туманы утром и вечером. В пятницу осадков не ожидается, днем - до +20, в южных районах - до +22.

В субботу - от +11 на севере страны до +21 на юге.

В воскресенье, 27 октября, местами возможны кратковременные дожди. Ночью будет от +4 до +11, днем похолодает до +8, на юге страны тепло еще продержится - там по прогнозу до +19.

А вот с понедельника, 28 октября, начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Днем возможны дожди, температура днем составит от +5 до +12 градусов. Во вторник, 29 октября, похолодание усугубится - возможен даже мокрый снег, а температура, по прогнозу, - от нуля до +7.

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