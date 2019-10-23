В Могилеве пьяный водитель лоб в лоб столкнулся с машиной ГАИ, которая преградила ему дорогу перед перекрестком

Ему грозит штраф до 2550 рублей и лишение водительских прав на 3 года

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ДТП произошло в Могилеве 22 октября на улице Крупской. А перед этим в милицию поступило сообщение о том, что в деревне Полыковичи под Могилевом серебристый автомобиль «Ауди» нарушает правила дорожного движения. Заявитель предположил, что водитель пьян.

- Наряд ГАИ обнаружил правонарушителя в районе дворца гимнастики. «Ауди» ехала по встречной полосе. Для пресечения административного правонарушения, а также во избежание тяжелых последствий сотрудники ГАИ приняли единственно верное решение, остановив патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов на пути следования правонарушителя. Тем самым ему был прегражден путь на оживленный пешеходный переход и перекресток, - рассказывает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Водитель перед патрульной машиной не остановился - и пошел на таран. В итоге столкнулся лоб в лоб.

Экспертиза показала, что водитель был пьян - 0,8 промилле. В отношении него составлены протоколы за вождение в пьяном виде, создание аварийной обстановки и отсутствие техосмотра. За пьяную езду ему грозит до 100 базовых штрафа и лишение прав на 3 года.