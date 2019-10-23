2019-10-23T16:57:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле хулиганы ударили электрошокером 14-летнего подростка

Их разыскали, возбуждено уголовное дело
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
За удар электрошокером возбуждено уголовное дело.За удар электрошокером возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

О том, что ее сына на улице ударили электрошокером, в милицию заявила мать подростка. Мальчик сказал, что это сделали двое неизвестных парней.

Милиция установила, что электрошокером возле школы баловались 17-летний и 15-летний гомельчане. Молодые люди применяли прибор друг на друге, а потом решили испробовать на случайных прохожих. Так удар пришелся на 14-летнего подростка.

Теперь оба парня подозреваются в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РБ. Наказание по ней предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Известно, что старший парень раньше был судим за грабеж, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Японская компания заинтересована в создании домов престарелых в Беларуси
В Могилеве пьяный водитель лоб в лоб столкнулся с машиной ГАИ, которая преградила ему дорогу перед перекрестком
В начале следующей недели в Беларуси возможен мокрый снег
Белорус жег траву и нечаянно спалил костел XIX века
Стенка на стенку: в Серебрянке сильно избили 15-летнего подростка
У пьяного в Новополоцке украли 11 тыс. долларов, которые он откладывал на свадьбу и на квартиру
Минздрав предлагает обсудить перечень обязательных в аптеках лекарств
В Минске упал с высоты и погиб 28-летний мужчина
Лукашенко встретился с президентом Кубы и рассказал, что Кастро «был великий человек»
Выступление оппозиционного кандидата не пустили в телеэфир
Редкая в Беларуси сова залетела в офис в Верхнедвинском районе
Лукашенко во время переписи назвал белорусский родным языком
Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов
В Светлогорске на пешеходном переходе автомобиль задел школьника и скрылся
Лукашенко приказал отреагировать на появление американских «Абрамсов» у белорусской границы
Минское «Динамо» в матче КХЛ на «Минск-Арене» по буллитам уступило «Барысу»
В Брестской крепости рабочие наткнулись на 5 гранат, а саперы нашли там же еще 270
Девушка из Кореличского района расплачивалась за покупки в интернете карточками соседей по квартире
СК прекратил уголовное дело против женщины на Renault, наехавшей на 3-летнюю девочку
Россиянин попытался провезти через Беларусь золотые ложки, будильник и кольцо с бриллиантом
Стало известно, кто сегодня выиграл 100 000 рублей!
В Городокском районе браконьер прыгнул в воду из лодки, убегая от госинспекторов
«Провалили борьбу с коррупцией!»: правительство сняло с должностей директоров «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалл»
«Ушла из общежития и пропала»: в Солигорске ищут несовершеннолетнюю девушку
Мужчину, который избил маленького сына и голым выгнал его из дома, будут судить
За покушение на милиционера будут судить мужчину, который уже отбывает пожизненное