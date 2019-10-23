В Гомеле хулиганы ударили электрошокером 14-летнего подростка

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О том, что ее сына на улице ударили электрошокером, в милицию заявила мать подростка. Мальчик сказал, что это сделали двое неизвестных парней.

Милиция установила, что электрошокером возле школы баловались 17-летний и 15-летний гомельчане. Молодые люди применяли прибор друг на друге, а потом решили испробовать на случайных прохожих. Так удар пришелся на 14-летнего подростка.

Теперь оба парня подозреваются в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РБ. Наказание по ней предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Известно, что старший парень раньше был судим за грабеж, сообщает УВД Гомельского облисполкома.