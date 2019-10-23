Японская компания заинтересована в создании домов престарелых в Беларуси

Делегация из Японии приехала в Беларусь для переговоров с ведомствами. Фото: investinbelarus.by

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Интерес к созданию домов престарелых в Беларуси проявила японская группа компаний ООО «Рифу».

- Представитель группы компаний ООО "Рифу" заинтересован в создании и управлении учреждениями японского типа по уходу за престарелыми в Беларуси. Концепция проекта предполагает не только основную часть услуг по уходу для проживающими в учреждении, но также и дневное обслуживание с целью реабилитации, - рассказывают в Нацагентстве инвестиций и приватизации.

Этот вопрос японская и белорусская стороны прорабатывают. Представители японской компании встречались со специалистами Минздрава, Минтруда, Мингорисполкома. Для переговоров в Беларусь приехал гендиректор японо-белорусской ассоциации по развитию торгового и промышленного сотрудничества Тикахито Мацусита.