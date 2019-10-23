«38 взрослых и один подросток»: в Англии остановили фуру с трупами людей

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Громкое уголовное дело расследуют полицейские графства Эссекс (Англия), написал BBC.

Ночью со вторника на среду 23 октября полицейским сообщили об обнаруженных в контейнере фуры телах людей. Это случилось около 02.00 часов в промышленном районе Уотерглейд в Грейсе.

– Прибывшие на место полицейские обнаружили в грузовой Scania тела 39 человек, среди которых был один подросток. На данный момент, эксперты пытаются определить личности погибших, но уже прокомментировали, что процесс этот будет длительным, – сообщили в пресс-службе полиции.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний водитель большегруза, уроженец Северной Ирландии. Также удалось установить, что на территорию Англии фура въехала в субботу, 19 октября. А пунктом ее отправления была Болгария.

Картина произошедшей трагедии пока неясна. Но в Ассоциации автомобильных перевозчиков уточнили, что контейнер данной фуры представляет собой холодильник, температура в котором может достигать -25 градусов ниже ноля – условия в нем «абсолютно невыносимые» для всего живого.