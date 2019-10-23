В Столинском районе 8-летнего мальчика сбил грузовик

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Серьезное ДТП с участием ребенка произошло на Брестчине 22 октября. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем во вторник, примерно в 13.40, часов в деревне Большое Малешево, что в Столинском районе под колесами грузовика оказался школьник.

– Предварительно установлено, что ребенок ехал на велосипеде по обочине проезжей части по улице Садовой. В этот же момент за рулем «ЗИЛа131» с прилегающей территории на дорогу выехал 30-летний водитель, житель Гомельской области. Мужчина допустил наезд на малолетнего велосипедиста, – сообщили в пресс-службе.

В ДТП ребенок был сильно травмирован, ему понадобилась госпитализация. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы наезда, назначен ряд экспертиз, которые установят виновного.

К слову, на днях "Комсомолка" сообщала о похожем происшествии в деревне Речицкого района. Там СК прекратил уголовное разбирательство в отношении водителя, сбившей 3-летнюю девочку, так как автоледи "не имела возможности применить экстренное торможение".