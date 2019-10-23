2019-10-23T18:57:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столинском районе 8-летнего мальчика сбил грузовик

Ребенок ехал по обочине
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Грузовик, выезжая на дорогу, наехал на ребенка. Фото: УВД Брестского облисполкома.Грузовик, выезжая на дорогу, наехал на ребенка. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП с участием ребенка произошло на Брестчине 22 октября. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем во вторник, примерно в 13.40, часов в деревне Большое Малешево, что в Столинском районе под колесами грузовика оказался школьник.

– Предварительно установлено, что ребенок ехал на велосипеде по обочине проезжей части по улице Садовой. В этот же момент за рулем «ЗИЛа131» с прилегающей территории на дорогу выехал 30-летний водитель, житель Гомельской области. Мужчина допустил наезд на малолетнего велосипедиста, – сообщили в пресс-службе.

В ДТП ребенок был сильно травмирован, ему понадобилась госпитализация. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы наезда, назначен ряд экспертиз, которые установят виновного.

К слову, на днях "Комсомолка" сообщала о похожем происшествии в деревне Речицкого района. Там СК прекратил уголовное разбирательство в отношении водителя, сбившей 3-летнюю девочку, так как автоледи "не имела возможности применить экстренное торможение".

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сельчанин попросил знакомого достать кота из колодца, а когда он помог, ударил его топором между глаз
Киркоров с детьми прилетел в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея Веру Полякову
«Внезапно заболели актеры»: В Минске в Купаловском театре неожиданно отменили спектакль
Житель Ошмян с заработков привез фальшивые 5000 рублей России
В Борисове рядом с пешеходным мостом обнаружили гранаты и оружие
«38 взрослых и один подросток»: в Англии остановили фуру с трупами людей
Японская компания заинтересована в создании домов престарелых в Беларуси
В Гомеле хулиганы ударили электрошокером 14-летнего подростка
В Могилеве пьяный водитель лоб в лоб столкнулся с машиной ГАИ, которая преградила ему дорогу перед перекрестком
В начале следующей недели в Беларуси возможен мокрый снег
Мужчина в Городокском районе жег траву и спалил костел XIX века
Стенка на стенку: в Серебрянке сильно избили 15-летнего подростка
У пьяного в Новополоцке украли 11 тыс. долларов, которые он откладывал на свадьбу и на квартиру